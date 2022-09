Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Person mit Waffe gemeldet/ Festnahme und Sicherstellung einer Softair-Pistole

Darmstadt-Innenstadt (ots)

Am Freitagnachmittag (02.09.), 16:23 Uhr, wurde durch einen unbeteiligten Augenzeugen eine männliche Person im Bereich der Bushaltestelle am Kongresszentrum in Darmstadt am dortigen Schloßgraben gemeldet, welche eine schwarze Pistole in der Hand halten soll. Durch mehrere Polizeistreifen konnte im Rahmen der Fahndung ein 22-jähriger Mann festgenommen und die mittlerweile in dem Schlossgraben weggeworfene Waffe sichergestellt werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Darmstädter hinreichend polizeibekannt ist und es sich bei der Waffe um eine Softair-Pistole handelte. Aus welchem Grund der 22-jährige die Waffe mitführte, konnte bis dato nicht geklärt werden, eine Anzeige nach dem Waffengesetz wird erstattet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen.

