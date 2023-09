Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junge Radfahrerinnen verletzen sich beim Sturz ++

Rotenburg (ots)

Junge Radfahrerinnen verletzen sich beim Sturz

Fintel. Am Sonntagmittag haben sich zwei Radfahrerinnen bei einem Verkehrsunfall in der Lauenbrücker Straße verletzt. Die beiden 17-jährigen Jugendlichen fuhren gegen 13.30 Uhr nebeneinander auf der Straße, als sich die Lenker ihrer Räder verhakten. Die beiden Radlerinnen kamen zu Fall und zogen sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Sie wurden im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell