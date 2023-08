PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Offensive Präventionsaktion im Rahmen der Sicherheitskampagne MTK

Hofheim (ots)

Offensive Präventionsaktion im Rahmen der Sicherheitskampagne MTK,

Dienstag, 15.08.2023, 09 Uhr bis 13 Uhr, Kelkheim am Taunus, Am Marktplatz,

Donnerstag, 17.08.2023, 09 Uhr bis 13 Uhr, Flörsheim am Main, Einkaufszentrum, Wickerer Str. 50

(fm) Damit das Telefon nicht zum Tatort wird, informiert die Polizeidirektion Main-Taunus ganz "real" ohne Telefonschnur, wie man sich vor aktuellen Betrugsmaschen schützen kann. Im Jahr 2023 gab es im Landkreis bereits 19 angezeigte vollendete Schockanrufe. Die Betrügerinnen und Betrüger gaukeln den angerufenen Personen vor, dass Angehörige dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen seien. Oft wird vorgetäuscht, dass ein Verwandter eine Straftat oder einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Gefängnisstrafe drohe. Zur Zahlung einer angeblichen "Kaution" oder einer "Entschädigung" wird das Opfer massiv unter Druck gesetzt. Die Polizeidirektion begegnet diesen Straftaten nicht nur mit intensiven Ermittlungen, sondern auch mit offensiver Prävention. Im Rahmen der Sicherheitskampagne Main-Taunus werden gemischte Teams, bestehend aus Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberatern für Senioren des Präventionsrates, der Kriminalpolizei und des Sachgebietes Prävention, an zwei Tagen eine offensive Präventionsaktion im Kreisgebiet durchführen. An stark frequentierten Plätzen wird an den Tagen ein Stand aufgebaut, um zu informieren und fachkundig zu beraten. Darüber hinaus werden mobile Teams im Kreisgebiet unterwegs sein und die Zielgruppe der Betrüger proaktiv ansprechen. Die Polizeiteams suchen dann beispielsweise auch Banken auf, um das dortige Personal zu sensibilisieren. Das Besondere ist die Mischung aus Ermittlern, die die Fälle selbst bearbeiten, und Präventionsfachleuten, die warnen oder Opferbetreuung anbieten. Seitens der Täterinnen und Täter werden immer neue taktische Raffinessen eingesetzt, um ältere Menschen finanziell zu schädigen. Deshalb ist es wichtig, dass die Seniorinnen und Senioren im Main-Taunus-Kreis immer "up to date" sind und auf diese Kriminalitätsformen aufmerksam gemacht werden. Die Sicherheitskampagne Main-Taunus bekämpft die Kriminalitätslage im Kreis phänomenorientiert, integrativ, ganzheitlich, kraftvoll und am Puls der Zeit. Dies bedeutet ausdrücklich auch, dass wie mit dieser Aktion, neue Wege der Prävention beschritten werden. In der Polizeidirektion gibt es ein eigenes Sachgebiet für die Prävention:

- vier Schutzleute vor Ort, die täglich gemeinsam auf Fußstreife unterwegs sind, um für die Bevölkerung ansprechbar zu sein - eine Jugendkoordinatorin, die zwischen der Polizei und allen öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, die mit Jugendlichen arbeiten, vermittelt und feste Ansprechpartnerin für die Schulen ist - einen Polizeilichen Berater, der in den Häusern und Wohnungen des Landkreises kostenlose und unverbindliche Beratungen zur Einbruchsprävention durchführt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell