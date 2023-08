PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 07.08.2023

Hofheim (ots)

Sulzbach - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sonntag, gegen 21:55 Uhr, kam es auf der B8, in Richtung Kelkheim, in Höhe der Abfahrt zum Main-Taunus-Zentrum, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein silberner Pkw Smart, kam aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Leitplanke, wurde gegen einen Baum katapultiert und wieder auf die B8 geschleudert. Dabei wurde der 51-jährige Fahrzeugführer aus Königstein aus dem Pkw geschleudert und kam auf der B8 zum Liegen. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B8 war während der Unfallaufnahme für 4 Stunden gesperrt. Der Sachschaden wurde auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell