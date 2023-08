PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 05.08.2023

Hofheim (ots)

Eschborn - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag kam es in der Tiefgarage des Kinopolis im Main-Taunus-Zentrum zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter roter Seat Arona wurde an der hinteren rechten Seite beschädigt. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kelkheim - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitagnachmittag kam es in Kelkheim, in der Kapellenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter blauer Ford Kuga wurde am hinteren rechten Radkasten beschädigt. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195-67490 oder jede andere Polizeidienststelle.

