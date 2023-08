PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Diebstahl von Elektrofahrzeug +++ Polizei überwacht den Straßenverkehr und stellt mehrere Verstöße fest

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Eppstein-Bremthal, Waldallee, Montag, 31.07.2023, 13:00 Uhr bis Dienstag, 01.08.2023, 08:00 Uhr

(jg)In der Zeit von Montagmittag, 13:00 Uhr bis Dienstag, 08:00 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Waldallee in Eppstein-Bremthal.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über eine Außentür Zugang zu den Kellerräumen und hebelten dort mehrere Verschläge, welche mittels Vorhängeschlössern gesichert waren, auf. Anschließend flüchteten sie, lediglich mit den Vorhängeschlössern als Beute, in unbekannte Richtung. An der Außentür sowie den Kellerverschlägen entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) - 6749-40 entgegen.

2. Diebstahl von Elektrofahrzeug,

Eschborn, Rosenweg, Dienstag, 01.08.2023, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(jg) Am Dienstagvormittag stahlen Unbekannte zwischen 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr einen im Rosenweg in Eschborn angeschlossenen Elektroroller und flüchteten unerkannt.

Der Geschädigte schloss sein schwarzes Fahrzeug mittels eines Fahrradschlosses an einem Carport an und entfernte sich anschließend. Als er wenige Stunden später zurückkehrte war das Schloss mit einem unbekannten Schneidwerkzeug durchtrennt und der Roller im Wert von knapp 350 Euro entwendet worden. Die Flucht war dem Täter unerkannt geglückt. Zuletzt war der Scooter mit dem Kennzeichen "362 YGB" versehen gewesen.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter (06196) - 9695-0 entgegen.

3. Polizei überwacht den Straßenverkehr und stellt mehrere Verstöße fest, Eschborn, Sossenheimer Straße / Hamburger Straße / Berliner Straße, Mittwoch, 02.03.2023, 00:30 Uhr bis 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei in Eschborn gleich mit mehreren Beamtinnen und Beamten eine Verkehrskontrolle errichtet und dabei Verstöße feststellen müssen. Nach nur kurzer Zeit wurden die Beamten leider das erste Mal fündig. Ein Taxi-Fahrer, welcher mit einem Fahrgast unterwegs war, fuhr in die Kontrollstelle ein. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der 39-Jährige musste die Beamten somit zur Dienststelle begleiten, wo er einen weiteren, gerichtsverwertbaren Test über sich ergehen lassen musste. Zwar lag der Wert nicht im Bereich einer Straftat, jedoch unterliegt der Fahrer im Sinne der Regelung zur Fahrgastbeförderung der 0,00 Promille Grenze. Somit leiteten die Beamten ein Verfahren ein und informierten die zuständige Fahrerlaubnisbehörde. Bei einem ebenfalls kontrollierten 3er BMW staunten die Beamten nicht schlecht. Im Fahrzeug befanden sich acht Personen, welche allesamt einen äußerst nervösen Eindruck auf die Beamten machten. Bei einer Durchsuchung des vollbesetzten Pkw wurde dann der Grund für das Verhalten ersichtlich. So stießen die Polizisten auf zwei verbotene Messer sowie zwei zuvor entwendete Kennzeichen und stellten diese sicher. Auch ein zuvor als verloren gemeldetes Kennzeichen befand sich im Kofferraum des Wagens. Auch dieses stellten die Beamten sicher und leiteten entsprechende Verfahren ein.

Die Polizei im Main-Taunus-Kreis wird auch in Zukunft immer wieder Kontrollen durchführen und damit einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell