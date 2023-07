PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Scheinwerfer von Porsche entwendet +++ Schmierereien an Mehrfamilienhaus +++ Pedelec gestohlen +++ Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Hofheim (ots)

1. Scheinwerfer von Porsche entwendet,

Hattersheim am Main, Schokoladenring, 31.07.2023, gg. 02.10 Uhr

(pa)In Hattersheim entwendete ein Unbekannter in der Nacht auf Montag Fahrzeugteile eines Porsches. Der weiße Cayenne war auf einem privaten Stellplatz im Schokoladenring geparkt, als gegen 02.10 Uhr jemand beide Frontscheinwerfer des Wagens stahl. Durch den unsachgemäßen Ausbau der rund 2.000 Euro teuren Scheinwerfer hinterließ der Dieb an dem Porsche zusätzlich einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenangaben zufolge soll der Täter etwa 170cm bis 180cm groß und von durchschnittlicher Statur gewesen sein. Er habe dunkle Kleidung mit Kapuze getragen und sei mit einem silbernen Fahrrad mit Gepäcktaschen in Richtung des Platzes der Deutschen Einheit davongefahren. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

2. Schmierereien an Mehrfamilienhaus,

Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Gartenstraße 28.07.2023, 21.00 Uhr bis 30.07.2023, 21.30 Uhr

(pa)In Liederbach Niederhofheim wurden am Wochenende Schmierereien an einem Mehrfamilienhaus gemeldet, aufgrund derer nun die Kriminalpolizei ermittelt. Am Sonntagabend wurde der Polizei gemeldet, dass im Laufe des Wochenendes jemand in der Gartenstraße den Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses - augenscheinlich mittels eines Filzschreibers - beschmiert hatte. Neben mehreren verfassungswidrigen Symbolen war auch ein rassistischer Schriftzug zu lesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

3. Pedelec gestohlen,

Hofheim am Taunus, Ubierstraße, 26.07.2023, 18.00 Uhr bis 28.07.2023, 15.00 Uhr

(pa)In der vergangenen Woche wurde einem Radfahrer in Hofheim sein Elektrofahrrad entwendet. Das graue Pedelec der Marke "Canyon" - Modell "Roadlite" - war ab Mittwochabend in der Ubierstraße im Garten eines Mehrfamilienhauses abgestellt und mittels eines Kettenschlosses gesichert. Am Freitagnachmittag musste der Besitzer feststellen, dass das rund 2.800 Euro teure Rad gestohlen worden war. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim zu melden.

4. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Hofheim am Taunus, Germanenstraße, 29.07.2023, gg. 07.50 Uhr

(pa)Am Samstagmorgen ereignete sich in Hofheim ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 07.50 Uhr befuhr ein 22-jähriger Hofheimer mit seinem Mountainbike die Germanenstraße in Richtung Gotenstraße. An der Kreuzung Keltenstraße übersah der Radler einen von rechts kommenden Honda und nahm ihm die Vorfahrt. Der Fahrer des Pkw - ein 73-Jähriger, ebenfalls aus Hofheim - konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision zog sich der Radfahrer mehrere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

