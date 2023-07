PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brand in einem Mehrfamilienhaus +++ DIXI-Toilette angezündet +++ Körperliche Auseinandersetzung in Hofheim

Hofheim (ots)

1. Brand in einem Mehrfamilienhaus

Niederhöchstadt, Gartenstraße,

Samstag, 29.07.2023, 21:30 Uhr

(ll) Am Samstagabend kam es in Niederhöchstadt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen soll das Feuer gegen 21:30 Uhr im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße ausgebrochen sein. Auf Grund des sich ausbreitenden Feuers sprang ein Bewohner aus dem 2. Obergeschoss, verletzte sich hierbei und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Durch die starke Rauchentwicklung in dem Gebäude mussten insgesamt sechs weitere Bewohner vor Ort ärztlich versorgt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand vor Ort löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1.500.000EUR.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden durch die Kriminalpolizei in Sulzbach übernommen.

2. DIXI-Toilette angezündet

Hochheim am Main, Flörsheimer Straße,

Samstag, 29.07.2023, 19:05 Uhr

(ll) Am Samstagabend wurde in Hochheim eine DIXI-Toilette durch einen unbekannten Täter angezündet.

Gegen 19:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von Anwohnern alarmiert, da eine DIXI-Toilette in der Flörsheimer Straße in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand vor Ort löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

3. Körperliche Auseinandersetzung in Hofheim

Hofheim am Taunus, Chinonplatz,

Samstag, 29.07.2023, 19:15 Uhr

(ll) Vergangenen Samstag kam es in Hofheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 19:15 Uhr waren zwei Männer in einem Einkaufsmarkt am Chinonplatz in Hofheim in Streit geraten, woraufhin es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam. In der Folge flüchtete einer der beiden Männer in unbekannte Richtung. Der flüchtende unbekannte Täter soll etwa 40 - 50 Jahre alt, etwa 180cm groß gewesen und einen südländischen Phänotyp gehabt haben. Weiterhin soll er eine schwarz-grau melierte Kurzhaarfrisur gehabt haben und mit einem schwarzen T-Shirt mit grau/orangenen Applikationen auf der Vorderseite, einer blauen Jeanshose und schwarzen Sneaker bekleidet gewesen sein.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

