Polizei Gütersloh

POL-GT: 5jähriger Junge von Pkw erfasst

Gütersloh (ots)

Am Mittwoch, 3. Mai 2023, um 18:59 Uhr, befuhr ein 26jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Pkw, MB, den Diekhoffsweg (verkehrsberuhigter Bereich Vz.:325.1) in nordöstliche Richtung. Im Einmündungsbereich Diekhoffstr./Klaprothweg kam es zum Zusammenstoß mit einem 5jährigen Jungen auf seinem Laufrad, der vom Klaprothweg auf die Diekhoffstr. fuhr. Der 5jährige Junge wurde frontal erfasst und bei der Kollision lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Diekhoffstraße teilweise komplett gesperrt. Zur Unterstützung bei der Rekonstruktion des Herganges wurde ein Verkehrsunfallteam der Kreispolizeibehörde Paderborn hinzugerufen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell