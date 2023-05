POL-FR: Weil am Rhein: Ungewöhnlicher Schlafplatz ausgesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29./30.04.2023, zwischen 22:00 und 08:00 Uhr wurde in Bad Säckingen, in der Salpetererstraße ein Motorroller der Marke Yamaha, Typ Aerox, Farbe weiß/blau entwendet. Der Eigentümer konnte das Kleinkraftrad am Sonntagmorgen demoliert im Gewerbebach in der Gießenstraße auffinden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel.: 07761/934-0 zu ...

