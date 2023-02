API-TH: Lkw auf der A38 zu weit abgefahren und umgekippt

Autobahnpolizeiinspektion

Heringen (ots)

Am Samstag kurz vor 10:00 Uhr befuhr ein Lkw die A38 in Fahrtrichtung Leipzig. An der Anschlussstelle Heringen beabsichtigte der 62-jährige Fahrer des Lkw die Autobahn zu verlassen. Dabei verließ er allerdings auch die Fahrbahn und fuhr die Böschung hinab. In der Folge versuchte der Lkw wieder auf die Fahrbahn zu kommen und kippte samt Anhänger um. Zur Erstversorgung des Fahrzeugführers, sowie des Beifahrers kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Beide Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 75.000,- EUR

Warum das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekam ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Fahrtrichtung Leipzig sowie die Anschlussstelle Heringen werden derzeit durch das umgekippte Gespann blockiert. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Nordhausen abgeleitet. Es kam kurzzeitig zu geringen Stauerscheinungen.

