POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall auf Autobahn A 5 - eine Schwerverletzte - ein Leichtverletzter

Am Samstag, 29.04.2023, gegen 11.35 Uhr, fuhr ein 43-jährige Frau mit einem Wohnmobil einer vor ihr fahrenden 60-jährigen Pkw-Fahrerin auf. Beide befuhren die rechte Fahrspur der Autobahn A 5 zwischen der Anschlussstelle Weil am Rhein und dem Autobahndreieck Weil am Rhein, als die 43-Jährige mit ihrem Wohnmobil einer deutlich langsamer fahrender 60-jährigen Pkw-Fahrerin von hinten ungebremst aufgefahren sei. Durch die Kollision kam der Pkw der 60-Jährigen ins Schleudern und kollidierte mit dem rechten Fahrzeugheck mit der rechten Schutzplanke. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und kam quer auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Das Wohnmobil wurde nach links abgewiesen, streifte die Mittelschutzplanke und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Pkw einer 53-jährigen Fahrerin, welche hinter dem Wohnmobil fuhr, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls leicht beschädigt. Die 60-jährige Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt. Ihr 61-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw der 60-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt über 10.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei vor Ort. Gegen 15.30 Uhr konnte die Teilsperrung der Fahrbahn wieder aufgehoben werden.

