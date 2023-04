BPOLI DD: Fahndungserfolg - 43-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht

Dresden (ots) - Am Mittwochnachmittag (29.03.2023) klickten im Eurocity von Prag in Fahrtrichtung Dresden die Handschellen. Kurz zuvor wurde die Bundespolizei durch die tschechische Polizei um Mitfahndung in einem Raubdelikt gebeten. Am Vortag hatte ein 29-Jähriger in Prag seinem männlichen Opfer eine hochwertige Uhr und einen Ring mit einem geschätzten Gesamtwert ...

