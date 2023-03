Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Erfolgreiche internationale Zusammenarbeit - Festnahme nach Raub

Dresden (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.03.2023) klickten im Eurocity von Prag in Fahrtrichtung Dresden die Handschellen. Kurz zuvor wurde die Bundespolizei durch die tschechische Polizei um Mitfahndung in einem Raubdelikt gebeten.

Am Vortag hatte ein 29-Jähriger in Prag seinem männlichen Opfer eine hochwertige Uhr und einen Ring mit einem geschätzten Gesamtwert von 35.000 Euro entwendet.

Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung des Opfers erkannte eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und der tschechischen Polizei den gesuchten Tatverdächtigen im Eurocity nach Dresden.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen wurden die am Tag zuvor entwendeten Gegenstände gefunden. Außerdem wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und zwei Crackpfeifen bei dem 29-Jährigen sichergestellt.

Der venezolanische Staatsbürger konnte zudem keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen und wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro an die tschechischen Behörden überstellt.

Weiterhin leitete die Bundespolizei Dresden gegen 29-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet ohne erforderlichen Aufenthaltstitel ein.

