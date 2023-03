Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Zeugenaufruf

Dresden (ots)

Am Mittwoch (15.03.2023) kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Streckenabschnitt Dresden-Hauptbahnhof - Dresden-Reick zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Unbekannte Personen legten zuvor vermutlich einen Schottersteinhaufen auf die Gleise. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung kollidierte ein ICE im Bereich der Abstellanlage Dresden-Reick mit dem Schottersteinhaufen. Durch die Kollision wurde der ICE am Drehgestell-Radlauf und der Bugklappe beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeitig noch unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen haben sich drei jugendliche Personen kurz darauf von dem Ereignisort in unbekannte Richtung entfernt.

Die Bundespolizei in Dresden hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu mutmaßlichen Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Dresden unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 zu melden!

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei ausdrücklich vor den Gefahren im Gleisbereich. Steine auf Gleise zu legen, ist kein harmloser Streich, sondern lebensgefährlich. Hindernisse auf Gleisen können einen Zug zum Entgleisen bringen oder Schäden am Zug verursachen. Durch herumfliegende Schottersteine gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch unbeteiligte Personen.

Der Aufenthalt im Gleisbereich ist in Deutschland aus gutem Grund verboten. Züge nähern sich schnell und lautlos. Betroffenen ist es oftmals nicht mehr möglich, den Gefahrenbereich noch rechtzeitig zu verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell