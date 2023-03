Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Haft abgewendet

Dresden (ots)

Dresden. Die Bundespolizei Dresden vollstreckte am Flughafen Dresden International am Samstagvormittag (11.03. 2023) einen Haftbefehl wegen Missbrauch von Ausweispapieren. Der 28-jährige Passagier, aus London kommend, wurde bei der Einreisekontrolle vorstellig. Dabei stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den albanischen Staatsangehörigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg vorlag. Der Mann wurde wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren zu einer Geldstrafe von 770,- Euro verurteilt. Der Passagier konnte die Geldstrafe vor Ort begleichen und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden.

