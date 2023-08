PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrunkener fährt gegen Baugerüst und flüchtet +++ Einbrecher versuchen Fenster aufzubohren +++ Autoscheibe eingeschlagen

Hofheim (ots)

1. Betrunkener fährt gegen Baugerüst und flüchtet, Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Donnerstag, 03.08.2023, 15:15 Uhr

(kd)Ein 39-Jähriger aus Hofheim ist am Donnerstagmittag gegen ein Baugerüst in Hofheim gefahren und anschließend geflüchtet. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass er alkoholisiert war. Durch aufmerksame Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein BMW gegen ein Baugerüst in der Elisabethenstraße gefahren und anschließend vom Unfallort geflohen ist. Durch die Mithilfe weiterer Zeugen konnte das Fahrzeug letzten Endes an der Wohnanschrift des Halters gefunden werden. Während der Anzeigenaufnahme durch eine Streife machte der 39-Jährige auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, daher wurde er vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr.

2. Einbrecher versuchen Fenster aufzubohren, Hattersheim, Hauptstraße, Mittwoch, 02.08.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 03.08.2023, 07:00 Uhr

(kd)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Einbrecher in die evangelische Kirchengemeinde in Hattersheim einzusteigen. Der oder die Täter bohrten ein Loch in die Tür einer Fensterfront und versuchten darüber die Türmechanik zu öffnen. Offenbar klappte dies nicht wie geplant, sodass sie ohne in das Gebäude zu gelangen flüchteten. Der Schaden durch das Bohrloch wird auf circa 600 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2079-0 entgegen.

3. Autoscheibe eingeschlagen,

Sulzbach, Am Schäfergraben, Donnerstag, 03.08.2023, 09:30 bis 13:30 Uhr

(kd)Am Donnerstag beschädigte in Sulzbach ein Unbekannter die Fensterscheibe eines geparkten Dacia. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug gegen 9:30 Uhr in der Straße "Am Schäfergraben" abgestellt. Als sie gegen 13:30 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass das hintere rechte Fenster eingeschlagen worden war. Aufgrund der Größe des Lochs wird nicht davon ausgegangen, dass der Täter versucht hat, etwas aus dem Fahrzeug zu entwenden. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 350 Euro. Wer Hinweise geben, kann wird gebeten sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 96950 zu melden.

