POL-MTK: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt +++ Renitenter Ladendieb wird festgenommen +++ Brandstiftung an Heuballen +++ 12-Jährige mit Messer bedroht +++ Wohnungseinbrüche +++ Einbruch in Kirche

Hofheim (ots)

1. Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt, Hofheim, Alte Bleiche, Freitag, 04.08.2023, 16:15 Uhr (kd)Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde in Hofheim am Freitag eine 54-Jährige schwer verletzt. Die Frau aus Hofheim beabsichtigte die Fahrbahn zu überqueren und achtete dabei nicht auf den Fahrzeugverkehr. Ein 76-jähriger Hofheimer konnte mit seinem BMW nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau. Durch den Zusammenstoß wurde die 54-Jährige schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. 2. Renitenter Ladendieb wird festgenommen, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 05.08.2023, 19:45 Uhr (kd)Am Freitag wurde ein im Main-Taunus-Zentrum enttarnter Ladendieb gewalttätig. Der 34-jährige Mann wurde von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er Bluetooth-Kopfhörer in seine Hosentasche steckte und den Laden über den Kassenbereich verließ. Als er von dem Detektiv konfrontiert wurde ergriff er die Flucht in Richtung eines Notausganges. Auf dem Weg dahin wurde er von einem Mitarbeiter festgehalten, woraufhin der Flüchtige erfolglos versuchte, sich mit Schlägen und Tritten zu befreien. Dadurch verletzte er den Mitarbeiter leicht, konnte aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Den 34-jährigen wohnsitzlosen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. 3. Brandstiftung an Heuballen, Flörsheim, Sonntag, 06.08.2023, 01:00 Uhr (kd)In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter auf einem Feld in Flörsheim über 100 Heuballen in Brand gesetzt. Die Ballen lagerten zur Abholung bereit gestapelt auf dem Feld des Bauern in der Nähe der Straße "Aus den Bischofsbäumen". Ein unbekannter Brandstifter legte gegen 01:00 Uhr nachts ein Feuer, welches sich auf die insgesamt über 100 Heuballen ausbreitete. Der Schaden an den zerstörten Heuballen wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Wer in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden. 4. 12-Jährige mit Messer bedroht, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Sonntag, 06.08.2023, 21:00 Uhr (kd)Eine 62-Jährige hat am Sonntagabend im Parkhaus des Main-Taunus-Zentrums ein 12-jähriges Mädchen mit einem Messer bedroht. Die Frau habe auf das Mädchen einen hilflosen Eindruck gemacht, weshalb sie sich nach dem Wohlergehen der Frau erkundigen wollte. Als diese daraufhin einen dunklen Gegenstand gezückt und in ihre Richtung gedeutet habe, sei das Mädchen geflüchtet und habe die Polizei verständigt. Der Gegenstand wurde zunächst für eine Schusswaffe gehalten, sodass umgehend mehrere Streifen in das Parkhaus entsandt wurden. Die Frau, welche keinen festen Wohnsitz hat, konnte in der Parkgarage angetroffen und kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der mutmaßlichen Schusswaffe um ein Messer. Aufgrund sprachlicher Barrieren habe die Frau das Mädchen nicht verstanden und sich durch ihr Herantreten bedroht gefühlt. 5. Einbrecher erklimmen Balkon, Liederbach, Eppsteiner Weg, Samstag, 29.07.2023, 06:00 Uhr bis Freitag, 04.08.2023, 22:00 Uhr (kd)Einbrecher sind in der vergangenen Woche auf einen Balkon geklettert und in einer Wohnung in Liederbach eingebrochen. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohnerin und hebelten die Balkontür auf, nachdem sie auf den circa 2,5 Meter hohen Balkon im "Eppsteiner Weg" geklettert waren. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertsachen und entwendeten einen Laptop im Wert von ungefähr 900 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten sie über den Balkon und entkamen unerkannt. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, konnte die Geschädigte noch nicht sicher feststellen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen. 6. Einbrecher steigen durch Küchenfenster, Schwalbach am Taunus, Hessenstraße, Montag, 24.07.2023, 14:30 Uhr bis Sonntag, 06.08.2023, 13:00 Uhr (kd)Im Verlauf der letzten zwei Wochen stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Schwalbach am Taunus ein, nachdem sie das Küchenfenster aufhebelten. Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Anwohner aus. Neben dem verursachten Schaden am Küchenfenster in Höhe von ungefähr 150 Euro entwendeten die Täter offenbar Bargeld und Schmuck. Was genau entwendet wurde, ließ sich aufgrund der Abwesenheit der Geschädigten nicht genau beziffern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 um Hinweise. 7. Einbruch in Kirche - Kerzenleuchter und Geschirr gestohlen, Eppstein, Evangelische Kirche, Mittwoch, 02.08.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 05.08.2023, 09:00 Uhr (kd)In der Zeit von Mittwoch bis Samstag brachen Unbekannte in die Sakristei der Evangelischen Kirche in Eppstein ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der oder die Einbrecher gelangten in die Sakristei, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend wurde das Gebäude nach Wertsachen durchsucht. Die Täter entkamen unerkannt mit dem silbernen Abendmahlgeschirr und einem Kerzenleuchter der Gemeinde. Der Wert der Gegenstände wird auf circa 150 Euro geschätzt, wobei sich der ideelle Wert nicht beziffern lässt. An dem Fenster verursachten die Täter einen Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Wer im Bereich der Kirche etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden. 8. Einbruch in Autohaus Flörsheim, Bachweg Freitag, 04.08.2023, 00:30 Uhr bis 00:45 Uhr (kd)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein Autohaus in Flörsheim ein. Die Täter warfen die Fensterscheibe des Verkaufsraums mit einem Kanaldeckel ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Sie entkamen unerkannt mit einer Digitalkamera mit einem Wert von etwa 800 Euro. Die beiden männlichen Täter waren circa 180 cm groß und schlank gebaut. Einer war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Sturmhaube und helle, reflektierende Handschuhe. Der andere Täter hatte mittellange, braune, lockige Haare und trug eine rote Kappe. Er war bekleidet mit einer grauen Jacke und Hose, schwarzen Reebok Schuhen und weißen Handschuhen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder Beobachtungen am Autohaus gemacht hat, wird gebeten sich bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

