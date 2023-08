Polizei Hagen

POL-HA: Ehemaliger Lebensgefährte bedroht Hagenerin mit dem Tode

Hagen-Boele (ots)

In Boele mussten Polizisten am Samstag (26.08.) einen 39-Jährigen in Gewahrsam nehmen, der in einem Mehrfamilienhaus randalierte und seine Ex-Partnerin sowie einen Zeugen mit dem Tode bedrohte. Gegen 22.40 Uhr verständigte die ehemalige Lebensgefährtin des Mannes die Polizei. Sie gab an, dass der 39-Jährige sich lautstark im Hausflur aufhielt, sie habe vergeblich versucht ihn zu beruhigen. In der Vergangenheit sei es auch schon diverse Male zu Streitigkeiten gekommen. Sie wolle, dass der Hagener ihre Wohnung verlässt. Er habe es nach der Trennung bislang nicht geschafft, sich eine eigene Wohnung zu suchen.

Als die Einsatzkräfte das Haus betreten wollten, kam ihnen der 39-Jährige entgegen. Er verhielt sich verbal aggressiv und war augenscheinlich alkoholisiert. Gemeinsam mit den Beamten suchte er die Wohnung seiner Ex-Freundin auf, um seine Sachen zupacken. Als er anschließend nach draußen begleitet wurde und die Frau sah, beleidigte er sie vulgär. Die Polizisten sprachen einen Platzverweis gegen ihn aus, dem er zunächst widerwillig nachkam. Beim Weggehen bedrohte er die Hagenerin und einen Zeugen mit dem Tod. Kurze Zeit nachdem der 39-Jährige sich entfernt hatte, kehrte er zu dem Haus zurück. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam. Der Mann lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest ab. Er erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot, eine Gefährderansprache sowie eine Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell