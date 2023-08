Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit Folgen

Hagen (ots)

Am Abend des 26.08.2023 wurde ein Ladendiebstahl in einer Discounterfiliale in Hagen-Altenhagen gemeldet. Der dort angestellte Mitarbeiter der Filiale konnte einen 27-Jährigen Mann dabei beobachten, wie dieser mehrere Gegenstände aus der Auslage nahm, auspackte und in seine Hosentasche steckte. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei der Durchsuchung des beschuldigten Mannes nicht nur das Diebesgut, sondern auch ein Druckverschlusstütchen mit Betäubungsmitteln fest. Gegen den Mann werden nun zwei Strafverfahren geführt. (cw)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell