FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 04.06.2023 um 17:40 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Gasstraße alarmiert. Die Feuerwehr kontrollierte das Objekt und musste nicht tätig werden. Die 12 Einsatzkräfte der Hauptwache und dem Löschzug Milspe/Altenvoerde konnten den Einsatz um 18:04 Uhr beenden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar ...

