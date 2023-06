FW-EN: Feuerwehreinsatz in Milspe

Ennepetal (ots) - Am 29.05.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:04 Uhr mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einem umgestürzten Baum in die Straße " Am Gerodden" alarmiert. Der Baum wurde mit einer Motorsäge zerkleinert und von der Fahrbahn beseitigt. Der Einsatz konnte um 17:30 Uhr beendet werden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

