FW-EN: Verkehrsunfall, Tier in Notlage

Ennepetal (ots) - Am Sonntag den 21.05.2023 wurde um 15:09 Uhr die Feuerwehr Ennepetal zu einem First Responder Einsatz in die Eichendorfstraße alarmiert. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein Rettungsmittel zeitnah verfügbar war, übernahm das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache die ersten medizinischen Maßnahmen am Patienten, bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels. Einsatzende war für die 4 ...

mehr