Polizei Hagen

POL-HA: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Hagen (ots)

Am Nachmittag des 26.08.2023 bekam die Polizei über den Notruf einen Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin. Diese Zeugin wurde in einem Getränkemarkt in Hagen-Eilpe auf einen Mann mittleren Alters aufmerksam, von dem ein starker Alkoholgeruch ausging. Nachdem dieser noch alkoholische Getränke erwarb, setzte er sich in seinen Pkw und fuhr vom Parkplatz des Marktes. Da die Zeugin sich das Kennzeichen des Fahrzeuges notiert hatte und die Person sehr gut beschreiben konnte, gelang es den eingesetzten Polizeibeamten schnell den Mann ausfindig zu machen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Durch eine Blutprobe wird nun der genaue Alkoholgehalt im Körper bestimmt. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige gefertigt und der Führerschein des Mannes es wurde zur Vorbereitung auf die Einziehung im Strafverfahren sichergestellt. (cw)

