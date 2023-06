Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW überfährt auf der A 2 die Mittelleitplanke

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 2- Porta Westfalica- Auf der A 2 fuhr am Mittwochmorgen, 28.06.2023, ein LKW über die Mittelleitplanke und kam darauf zum Stehen. In beide Fahrtrichtungen wurden dadurch Fahrstreifen blockiert.

Der Sattelzug eines 61-jährigen Fahrers aus Polen stieß gegen 07:25 Uhr auf der A 2 zwischen Porta Westfalica und Veltheim gegen die Mittelschutzplanke, überfuhr diese und kam darauf zum Stillstand. Gegenüber den Polizisten gab der Fahrer an, von dem Parkplatz Fuchsgrund auf die A 2 gefahren zu sein, dann sei der LKW nicht mehr steuerbar gewesen. Die Volvo Zugmaschine fuhr geradeaus über die Fahrstreifen und kam auf der Mittelschutzplanke zum Stehen.

Derzeit wird der Verkehr auf der A 2 in Richtung Hannover auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. In Richtung Dortmund läuft der Verkehr auf dem rechten und der Beschleunigungsspur an der Unfallstelle vorbei.

Wie lange die Bergung des Fahrzeugs andauern wird, kann derzeit nicht abgesehen werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell