POL-BI: Versuchter Einbruch bei einem Juwelier - Festnahme

Bielefeld (ots) - CS/ Bielefeld/Mitte - In der Nacht des Dienstags, 27.06.2023, bemerkten aufmerksame Zeugen einen Unbekannten, der sich Zugang zu einer Markthalle an der Ritterstraße verschaffte. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Mann noch in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Gegen 01:30 Uhr meldeten Zeugen der Leitstelle der Polizei Bielefeld einen Mann, der mittels eines Blumentopfes die Fensterscheibe ...

