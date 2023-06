Polizei Bielefeld

POL-BI: Kontrollaktion der Polizei Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC / Bielefeld- Mitte-

Erneut erfolgten im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" am Dienstag, 27.06.2023, Kontrollmaßnahmen an der Tüte. Ziel war es, Straftaten im Bereich der Rauschgiftkriminalität aufzudecken und Straftaten, wie Gewalt- und Eigentumsdelikte durch gemeinsame Präsenz mit dem Ordnungsamt der Stadt Bielefeld zu verhindert.

Die Kontrollen dienten zudem den Ermittlungen von Tätern, dem Auffinden von Drogen sowie der Aufhellung von Bandenstrukturen.

Im Zuge der durchgeführten Maßnahmen kontrollierten die eingesetzten Kräfte 45 Personen und leiteten gegen einen 30-Jährigen sowie einen 19-Jährigen Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Beamten nahmen einen 57-Jährigen fest, gegen den zwei Haftbefehle - wegen Nötigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz- vorlagen. Den haftbefreienden Betrag von 7000 Euro konnte er nicht begleichen.

An dem Einsatz waren Beamte der Einsatzhundertschaft sowie Ermittler aus den Kriminalkommissariaten beteiligt. Die Polizei arbeitete bei den Kontrollen eng mit dem Ordnungsamt der Stadt Bielefeld zusammen. Auch zukünftig werden regelmäßig durch die Polizei Bielefeld Einsätze im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung im öffentlichen Raum durchgeführt. Darunter fallen sowohl sichtbare als auch verdeckte Maßnahmen.

Bereits am Samstag, 24.06.2023, konnten Polizisten der Einsatzhundertschaft bei einer Personenkontrolle auf dem Kesselbrink bei einem 24-Jährigen diverse Drogen und eine hohe dreistellige Summe Bargeld in szenetypischer Stückelung auffinden. Eine Durchsuchung seiner Wohnung förderte weiter Drogen ans Tageslicht. Insgesamt wurden 150 Klemmverschlusstütchen Marihuana, 16 Bubbles mit Kokain, 49 Tabletten Extasy und mehrere Hundert Euro sichergestellt. Die bereits zum Verkauf verpackten Drogen müssen derzeit noch analysiert werden. Der polizeibekannte 24-Jährige, der sich zur Bewährung auf freiem Fuß befand, wurde dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

