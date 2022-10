Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Tagespflege sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

In den Sonntagmittagsstunden, des 30. Oktober 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gemeinsam um 12:01 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einer Tagespflege-Einrichtung löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Nach dem die Feuerwehr eintraf konnte schnell der Grund ausgemacht werden: Bewohner hatten sich Essen zubereitet wodurch der Dunst des Essens die Brandmeldeanlage auslöste. Der Einsatz konnte zügig und ohne großes tätig werden beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell