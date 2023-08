POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am heutigen Tag kontrollierte die Polizei in Bockenheim anlassfrei einen Autofahrer. Bei der Kontrolle zeigte der Mann Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum schließen lassen. Ein gerichtsverwertbarer Alcotest ergab einen Wert von 0,29 mg/l Atemalkohol, was in etwa 0,58 Promille entspricht. Für diese Ordnungswidrigkeit sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro vor. Außerdem folgt ein einmonatiges Fahrverbot und die Eintragung zweier Punkte im Verkehrszentralregister.

