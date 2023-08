Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollstellen im Stadtgebiet

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.08.2023 wurde in der Zeit vom 10:15 Uhr bis 11:30 Uhr in der "Karl-Räder-Alle", Höhe Einmündung "Auf dem Köppel", eine Geschwindigkeitskontrolle eingerichtet. In der 30er Zone konnten insgesamt fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden, wobei die schnellste gemessene Geschwindigkeit 45 km/h betrug.

Am gleichen Tag wurde in der "Kaiserslauterer Straße" im Bereich des Ortsausganges Hardenburg in Richtung Kaiserslautern von 11:50 Uhr bis 12:50 Uhr ebenfalls die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Hierbei kam es zu keinerlei Beanstandungen.

Am 09.08.2023 wurden ebenfalls Kontrollstellen in der "Eichstraße" sowie in der Straße "Langer Wingert" (Ortsteil Seebach) eingerichtet. In dem verkehrsberuhigten Bereich der "Eichstraße" konnten im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 11:20 Uhr fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde hier mit einer Geschwindigkeit von 38 km/h gemessen. Im "Langen Wingert" wurde in der 30er Zone im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:45 Uhr nur eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt.

Am Vormittag des 10.08.2023 wurde im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr erneut eine Kontrollstelle in der 30er Zone der "Karl-Räder-Allee" eingerichtet. Dort konnte fünf Verwarnungen festgestellt und geahndet werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug hier 47 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell