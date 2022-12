POL-COE: Lüdinghausen, Ackerrain/Geparkter Nissan beschädigt

Coesfeld (ots) - Ohne Beute blieben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Schule in der Nacht zum Mittwoch (28.12.) in Coesfeld. Sie brachen ein Fenster zu einem Abstellraum auf. Da der Raum abgeschlossen war, gelang es ihnen nicht in weitere Räume des Schulgebäudes zu gelangen. An einem weiteren Fenster konnten ebenfalls Beschädigungen festgestellt werden. Hier gelang es den Unbekannten jedoch nicht ins Innere zu ...

