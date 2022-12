Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/Einbruch in Spielhalle

Coesfeld (ots)

Um kurz nach 3 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst der Polizei einen Einbruchsalarm an einer Spielhalle in der Olfener Straße in Lüdinghausen. Bei ihrem Eintreffen stellten die eingesetzten Polizisten zunächst einmal fest, dass die Räumlichkeiten vernebelt waren. Um auszuschließend, dass sich noch Tatverdächtige im Gebäude befinden, durchsuchte ein Diensthund das Objekt. Später konnten an einer Seiteneingangstür und zwei Spielautomaten Hebelspuren festgestellt werden. Zum Diebesgut konnten vor Ort keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

