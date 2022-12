LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugensuche

Zella-Mehlis (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen am Montag in der Zeit von 18:45 Uhr bis 22:00 Uhr die Seitenscheibe eines in der Lubenbachstraße in Zella-Mehlis geparkten Mercedes ein und entwendeten eine Tasche mit Kosmetikartikeln. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Zeugen, werden gebeten, telefonisch Kontakt mit der Suhler Polizei (03681 369-0)aufzunehmen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien ...

