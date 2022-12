Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Essen auf dem Herd

Meiningen (ots)

Angebranntes Essen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus im Baumschulenweg in Meiningen löste Montagvormittag sowohl einen Einsatz für die Polizei als auch für die Feuerwehr aus. Die Kameraden der Feuerwehr mussten zum Löschen die Wohnungstür öffnen, da niemand in der betreffenden Wohnung zugegen war. Der Brand war schnell gelöscht, sodass die Wohnpartei nachdem sie gelüftet wurde, wieder bewohnbar war. Es entstand kein Sachschaden.

