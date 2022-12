Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl einer Simson - Polizei sucht Zeugen

Suhl (ots)

Eine Simson im Wert von ca. 1.500 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 28.11.2022 bis 02.12.2022 aus einer Garage in der Karl-Marx-Straße in Suhl. Die Diebe verschafften sich zuvor gewaltsam Zutritt und konnten mit ihrer Beute unbemerkt flüchten. Der Vater des Geschädigten bemerkte Freitagmorgen das Fehlen des Zweirades und informierte die Polizei. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell