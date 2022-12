LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Suhl (ots) - Unbekannte Täter beschädigten durch Steinwürfe zwei Türen eines Gartenhauses "An der Hardt" in Suhl. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Ende September bis Anfang Dezember 2022. Als der Geschädigte die entglasten Türen bemerkte, alarmierte er die Polizei und erstattete eine Anzeige gegen Unbekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

