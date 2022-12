LPI-SHL: Berauscht mit Roller unterwegs

Bad Liebenstein (ots) - Trotz eines Fluchtversuchs gelang es gestern Abend einer Polizeistreife einen Audifahrer in Bad Liebenstein dingfest zu machen. Zuvor flüchtete dieser mit überhöhter Geschwindigkeit, stellte seinen Wagen in der Ortschaft ab und lief nach Hause, um nicht kontrolliert zu werden. Die Beamten konnten den Mann jedoch an der Wohnadresse antreffen und mit dem Fluchtversuch konfrontieren. Er stellte sich unwissend. Jedoch konnte ihm die Fahrereigenschaft ...

