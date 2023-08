Polizei Hagen

POL-HA: Auto überschlägt sich bei Unfall

Bild-Infos

Download

Hagen-Emst (ots)

Ein Hagener zog sich am Samstag (26.08.) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu, nachdem er sich mit seinem Auto überschlug. Der 76-Jährige fuhr nach bisherigem Stand der Ermittlungen gegen 15.20 Uhr auf der Straße Wasserloses Tal in Richtung Hagen-Emst. Plötzlich kam er an der Einmündung Wasserloses Tal/Am Waldesrand von der Fahrbahn ab und geriet rechts in die Fußgängerfurt. Der Ford stieß mit einer Straßenlaterne sowie einer Grundstücksmauer zusammen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Senior aufgrund eines medizinischen Notfalls verunglückte. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Ford war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. An dem Auto entstand voraussichtlich ein Totalschaden. Die Straßenlaterne wurde durch den Zusammenstoß zum Teil aus der Verankerung gerissen und im unteren Teil verbogen. Auch die Fußgängerampel und die Mauer wurden beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell