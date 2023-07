Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Polizisten mit Messer bedroht und Widerstand geleistet + Unfälle auf der A5, der B455 und bei Friedberg + Diebe durchwühlen Dacia +

Friedberg (ots)

Büdingen: 59-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer -

Ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt endete für zwei Büdinger Polizisten mit leichten Verletzungen. Der 59-jährige Täter hatte sie mit einem Messer bedroht und leistete erheblich Widerstand. Gestern Abend, gegen 18.00 Uhr alarmierte der Sohn des 59-Jährigen die Büdinger Polizei und schilderte gewalttätige Übergriffe des stark alkoholisierten Vaters gegenüber der Familie. In der Wohnung trafen die Polizisten auf den 59-Jährigen. Dieser zog aus seiner Hosentasche ein sogenanntes Cuttermesser und machte eine Stichbewegung in Richtung der Kollegen. Sie drohten ihm den Einsatz des Schlagstockes und des Pfeffersprays an und forderten ihn auf sich auf den Boden zulegen. Dem kam er nach und die Polizisten nahmen ihn fest. Beim Herausführen des nun gefesselten 59-Jährigen zum Funkwagen, gab der Festgenommene einem Polizisten eine Kopfnuss und biss während eines Gerangels dem zweiten in einen Finger. Anschließend transportierten die Ordnungshüter den Angreifer auf die Büdinger Dienststelle. Die beiden Kollegen trugen leichte Verletzungen davon und konnten ihren Dienst fortsetzen. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme des 59-Jährigen bis zum heutigen Morgen an. Zudem nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Den Büdinger erwarten nun Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rosbach v.d.H. - A 5: Beim Auffahren Laster übersehen -

Ein beschädigter Sattelzug sowie ein demolierter Golf, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von heute Morgen auf der A 5. Gegen 07.00 Uhr wollte ein Golffahrer über den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Friedberg in Richtung Frankfurt auffahren. Hierbei übersah der 21-jährige aus dem Hochtaunuskreis einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug und prallte beim Einfädeln seitlich gegen die vordere Stoßstange der Zugmaschine. Weder der 60-jährige Lkw-Fahrer aus Polen, noch der Unfallfahrer wurden verletzt. Die Schäden am Golf belaufen sich auf ca. 5.000 Euro - die an der Zugmaschine auf mindestens 2.000 Euro.

Rosbach v.d.H. - Rodheim v.d.H.: Dacia durchsucht -

Heute in den frühen Morgenstunden wurden Anwohner der Klappergasse auf zwei Autoaufbrecher aufmerksam. Gegen 01.50 Uhr hörten sie verdächtige Geräusche und nahmen die Stimmen von zwei Personen wahr. Nachdem das Duo davongerannt war, entdeckten die Zeugen einen durchwühlten grauen Dacia Duster, der in der Klappergasse parkte. Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Nach einer ersten Einschätzung der Besitzer fehlen keine Wertsachen aus dem Wagen. Zeugen, denen die beiden Personen heute Früh noch in Rodheim auffielen oder die Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Friedberg: Beim Linksabbiegen Mazda übersehen -

Drei Leichtverletzte forderte ein Zusammenprall gestern Nachmittag am Abzweig nach Bauernheim. Gegen 15.50 Uhr war der 76-jährige Fahrer eines Ford C-Max von Dorheim in Richtung Fauerbach unterwegs und wollte nach links in Richtung Bauernheim abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Mazda. Die 45-jährige Lenkerin im Mazda konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte mit dem Ford zusammen. Der in Friedberg lebende Unfallfahrer und seine 74-jährige Mitfahrerin sowie die in Altenstadt lebende Mazdafahrerin trugen leichte Verletzungen davon und wurden zu weiteren Untersuchungen in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe der Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Friedberg - B 455: Blechschäden nach Auffahrunfall -

Ohne Verletzungen überstanden die Insassen zweier Pkw einen Auffahrunfall auf der B 455 am Abzweig nach Beienheim. Gegen 21.00 Uhr war die 65-jährige Fahrerin eines Renault von Bad Nauheim in Richtung Wölfersheim unterwegs. Weil die Ampel an der Einmündung auf Gelblicht umschaltete, bremste der 42-jährige Echzeller im vorausfahrenden Golf. Dies erkannte die Niddaerin zu spät und prallte in das Heck des Golfs. Der Twingo und der Golf mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 19.000 Euro.

