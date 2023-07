POL-WE: + Randalierer verletzt Polizisten + Golf zerkratzt + E-Scooter gestohlen + Leicht verletzt nach Unfall + Kennzeichendiebe + Bagger gestarten und Dach beschädigt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg: Randalierer beschädigt Autos und verletzt Polizisten Gestern Morgen rückten Streifen der Friedberger Polizei zu einem Randalierer im Bereich der Burg Friedberg aus. Letztlich verzeichnete die Polizei eine verletzte Kollegin und zwei verletzte Kollegen sowie mehrere demolierte Pkw und zwei beschädigte Funkwagen. Gegen 09.50 Uhr fiel der Mann einer zufällig auf dem Gelände der dortigen Schule eingesetzten Kollegin auf. Er trat und schlug gegen Fahrzeuge und zeigte sich äußerst aggressiv. Seine Zerstörungswut richtete sich er auch mit mehreren Tritten gegen einen Streifenwagen. Anschließend lief er in Richtung Kaiserstraße davon, wo zwei hinzugerufene Streifen auf den 27-Jährigen trafen. Bei seiner Festnahme leistete er vehement Widerstand, trat und schlug nach den Streifenbesatzungen. Diese setzten Pfefferspray ein und überwältigten den in Niedersachsen wohnenden Mann. Eine Kollegin und zwei Kollegen trugen Verletzungen davon. Rettungswagenbesatzungen übernahmen deren Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Alle drei konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Der offensichtlich unter Rauschmitteln stehende 27-Jährige wurde ebenfalls wegen leichter Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Ein Arzt ordnete im Anschluss an die Behandlung seine Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung an. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigte der 27-Jährige vier Pkw und einen Funkwagen im Bereich der Burg. Bei seiner Festnahme auf der Kaiserstraße trat er zudem gegen einen weiteren Funkwagen. Der Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auf den 27-Jährigen kommen Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen gemeinschädlichen Sachbeschädigungen zu.

Keffenrod: Golf am Friedhof zerkratzt -

In der Nacht von Sonntag auf Montag vergriff sich ein Unbekannter an dem Lack eines schwarzen Golfs. Der VW parkte zwischen 18.00 Uhr und 08.00 Uhr am Friedhof in der Brachttalstraße. Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Täter Kratzer in den Lack der hinteren Tür und dem hinteren Kotflügel der Beifahrerseite. Die Reparatur des Schadens wird rund 400 Euro kosten Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Friedberg: E-Scooter verschwunden -

Am Fahrradständer des Friedberger Bahnhofs ließ ein Dieb einen rund 500 Euro teuren E-Scooter mitgehen. Der Besitzer schloss das Gefährt am Freitag, gegen 12.00 Uhr dort fest. Bis er am Montagabend, gegen 22.10 Uhr zurückkehrte, hatte der Täter das Schloss des "Segway" E-Scooters geknackt und den Roller mitgenommen. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des E-Scooters nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Echzell: Benz prallt gegen Baum -

Mit Untersuchungen im Krankenhaus endete für eine 18-jährige Mercedesfahrerin ein Aufprall gegen einen Baum. Die Fahranfängerin war gestern Abend, gegen 19.20 Uhr auf einer Landstraße bei Echzell unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihren Benz, kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kam an einem Stein zum Stehen. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm ihre Erstversorgung und brachte sie anschließend zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Benz hat einen Totalschaden und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bad Vilbel: Kennzeichen verschwunden -

Auf die Nummernschilder eines schwarzen Golfs hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Im Zeitraum von Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr montierten die Täter das vordere und hintere Kennzeichen - FB-BA 506 - von dem Golf ab. Zeugen, die die Täter im Berkersheimer Weg beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Vilbeler Polizei zu melden.

Gedern: Mit Bagger Wasserwerk-Häuschen beschädigt -

Auf rund 13.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden den Unbekannte an einer Baustelle des örtlichen Wasserversorgers zurückließen. Das beschädigte Häuschen steht auf einem Gelände am Waldrand zwischen Merkenfritz und Gedern. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass sich Unbekannte Zutritt zu dem Gelände verschafften hatten, den Motor eines Baggers starteten und diesen auf der Baustelle bewegten. Offensichtlich stieß der Arm des Baugerätes gegen das Dach des Wasserwerk-Häuschens. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Zeitraum zwischen dem 10.07.2023 (Montag), gegen 11.30 Uhr und dem 13.07.2023 (Donnerstag), gegen 10.00 Uhr in diesem Zusammenhang auf dem Gelände Personen beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Haben sich die Täter in den sozialen Medien oder über Messenger mit ihrer Baggerfahrt gerühmt? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Guido Rehr, Pressesprecher

