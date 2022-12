Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rauchgasreinigungsanlage gerät in Brand - Ursache unklar

Schöningen (ots)

Büddenstedt, Am Kraftwerk

14.12.2022, 02.07 Uhr

Aus bislang ungeklärter Art und Weise geriet in den frühen Morgenstunden des Mittwochs die Rauchgasreinigungsanlage an einer Müllverbrennungsanlage in der Straße Am Kraftwerk in Brand. Angestellte der Firma hatten gegen 02.07 Uhr Feuer an der Anlage bemerkt und sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Ferner informierten sie alle im Dienst befindlichen Mitarbeiter und brachten sie aus der Gefahrenzone.

Die Freiwilligen Feuerwehren Helmstedt, Esbeck und Büddenstedt waren binnen weniger Minuten vor Ort und begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten und der Kühlung eines in unmittelbarer Nähe stehenden Kohlestaub-Silos und eines 15.000 l Ammoniak-Tanks.

Die in Vollbrand stehende Rauchgasreinigungsanlage war nach 40 Minuten gelöscht. Die Nachlöscharbeiten und Kühlung des Silos und des Tanks dauerten bis 04:00 Uhr an. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden, sie dürfte sich jedoch im oberen sechsstelligen Bereich bewegen. An der betroffenen Rauchgasreinigungsanlage ist nach ersten Einschätzungen der Fachleute vor Ort Totalschaden entstanden sein.

Die Ermittlungen dauern an.

