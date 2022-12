Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ford landet im Straßengraben - 36-Jähriger mit 2,27 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hubertusstraße

12.12.2022, 16.53 Uhr

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Montagnachmittag auf der Hubertusstraße. Aufmerksame Zeugen hatten bereits um 16.53 Uhr über Notruf der Polizei mitgeteilt, dass ein Fahrzeugführer in sehr auffälliger Fahrweise mit einem Ford aus Brackstedt in Richtung Wolfsburg unterwegs sei.

Der Fahrzeugführer sei in Schlangenlinien unterwegs, habe ein Stopp-Schild ohne anzuhalten überfahren, sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und habe eine Kurve mit solch hoher Geschwindigkeit durchfahren, dass er in den Straßengraben rutschte, aus dem er herauskatapultiert wurde und seine Fahrt jedoch fortsetzte.

Die Polizei schickte sogleich mehrere Funkstreifenwagen in die Richtung und traf auf der Hubertusstraße auf einen verunfallten Ford, der im Straßengraben lag und nicht mehr fahrbereit war. Vor Ort befindliche Fahrzeugführer meldeten sich bei den Beamten, stellten sich als Zeugen zur Verfügung und unterrichteten die Kommissare über die Fahrweise des verunfallten Fahrzeugführers. Dass bei der Fahrweise des Ford-Fahrers keine anderen Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen sind, ist dabei wohl mehr dem Zufall zu verdanken.

Neben dem im Graben liegenden Ford stand sein 36 Jahre alte Fahrzeugführer aus Wolfsburg, der zuvor von der K 46 kommend in die Hubertusstraße abgebogen war und in Höhe der Jembker Straße wenden wollte. Dieses Fahrmanöver missglückte ihm und er landete schließlich im Straßengraben.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten neben starken alkoholbedingten Ausfallerscheinungen auch deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Daraufhin wurde dem 36-Jährigen im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe abgenommen. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des Fahrzeugführers wurden durch die Ordnungshüter sichergestellt.

Der Ford war letztendlich nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Zeugen, die über Notruf die Polizei alarmierten und sich an der Unfallstelle als Zeugen zur Verfügung stellten. Ferner suchen die Ermittler in diesem Zusammenhang weitere Zeugen oder Geschädigte, denen der 36-Jährige in seinem Ford in gefährdender Art und Weise entgegengekommen ist, oder möglicherweise auch geschädigt hat.

Hinweise an die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell