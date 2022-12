Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Restaurant und Lieferdienst - Täter flüchten unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schachtweg

12.12.2022, 23.00 Uhr bis 13.12.2022, 06.30 Uhr

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Restaurant und einen Lieferdienst in der Straße Schachtweg in der Wolfsburger Innenstadt ein und entwendeten eine geringe Bargeldsumme und Getränkedosen.

Als die Betreiber am Dienstagmorgen die Türen zu ihren Geschäften öffneten, entdeckten sie, dass offensichtlich im Laufe der vergangenen Nacht Einbrecher die Räumlichkeiten durchsucht hatten. Aus dem Restaurant stahlen die Täter Bargeld und aus den Räumen des Bringdienstes wurden Getränkedosen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern, sich über die Dächer Zutritt zu den Objekten zu verschaffen.

Hinweise auf die Einbrecher liegen derzeit nicht vor, so dass die Ermittler hoffen, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Schachtweg aufgefallen sind und dieses der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 mitteilen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell