Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + In Autos eingedrungen + Hakenkreuz mit "Spukis" geklebt + In Paketwagen gegriffen + Rad an Sportanlage geklaut + Mit Promille in Skoda-Heck +

Friedberg (ots)

--

Bad Nauheim: Up aufgebrochen -

In der Schwalheimer Straße vergriffen sich Unbekannte an einem schwarzen VW Up. Der Kleinwagen parkte am Donnerstag, zwischen 16.40 Uhr und 18.30 Uhr im Parkhaus der Schwalheimer Straße. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und griffen sich ein Portemonnaie. Den Dieben fielen Kundenkarten, Dokumente und Bargeld in die Hände. Eine neue Scheibe wird rund 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: Paketauslieferer bestohlen -

Gestern Mittag erleichterte ein dreister Dieb einen Paketauslieferer. Dieser war zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr im Adlerweg mit der Zustellung von Sendungen beschäftigt und stellte seinen gelben VW Transporter unverschlossen vor der Hausnummer 44 ab. Der Dieb öffnete eine Tür und ließ aus der Mittelkonsole einen Rucksack samt Geldbörse mitgehen. In dem Portemonnaie befanden sich unter anderem Ausweispapiere und ca. 15 Euro Bargeld. Hinweise zum dem Dieb nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Butzbach: Aus Ibiza bedient -

Wertsachen aus einen roten Seat rückten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Fokus eines Diebes. Zwischen 20.30 Uhr und 15.30 Uhr öffneten der Täter den in der Weiseler Straße geparkten roten Ibiza. Aus dem Inneren ließ er etwas Kleingeld und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 mitgehen. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Friedberg: Diebe erbeuten Mountainbike-

An der Sportanlage Burgfeld schlugen am Mittwoch Fahrraddiebe zu. Der Besitzer schloss sein dunkelgraues Mountainbike der Marke "KTM" gegen 18.20 Uhr mit einem Schloss an dem dortigen Fahrradständer fest. Als er gegen 21.15 Uhr zurückkehrte, war das Bike verschwunden. Diebe hatten das Schloss geknackt und das rund 700 Euro teure Fahrrad geklaut. Zeugen, die die Diebe beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Mountainbikes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 an die Polizeistation Friedberg zu wenden.

Münzenberg - Gambach: Hakenkreuz geklebt -

Am Edeka-Markt in der Butzbacher Straße klebten Unbekannte mehrere sogenannten "Spuckies" zur Form eines Hakenkreuzes zusammen. Eine Mitarbeiterin des Marktes entdeckte das Nazi-Symbol am Donnerstag, gegen 12.45 Uhr auf der Plane eines Anhängers. Der Anhänger steht auf einem Parkplatz und wirbt für Fensterrollläden. Das zusammengeklebte Hakenkreuz hat eine Größe von ca. 40 x 40 cm. Wann genau die Täter das Symbol auf die Plane aufbrachten kann derzeit nicht gesagt werden. Der Staatsschutz der Friedberger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und fragt: Wer hat die Täter beim Aufkleben des Hakenkreuzes beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Kripo Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Rosbach v.d.H.: Angetrunken aufgefahren -

Mit leichten Verletzungen überstand ein Rollerfahrer gestern Morgen einen Aufprall gegen das Heck eines Skodas. Der 55-jährige Biker war gegen 11.00 Uhr mit seinem Gefährt auf der Holzhäuser Straße unterwegs. Der Fahrer eines vorausfahrenden Skoda bremste, um auf die Danziger Straße abzubiegen. Dies bemerkte der in Friedrichsdorf lebende Biker nicht und prallte in das Heck des Skodas. In der Folge stürzte er und trug Schürfwunden am Kopf und an einem Arm davon. Der 58-jährige Skodafahrer aus Erlenbach blieb unverletzt. Da der Rollerfahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen Polizisten ihn pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 0,49 Promille an. Der Friedrichsdorfer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Schäden am Skoda und dem Roller summieren sich auf rund 3.000 Euro. Auf den 55-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell