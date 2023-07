Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Ausnüchterung nach Störaktion + Trio schlägt zu + Einbrecher verjagt + Büros durchwühlt + Scheibe beschädigt + Restaurant beschädigt + Wohnungseinbruch + Aus Hof bedient + ...

Friedberg (ots)

--

Butzbach: 61-Jähriger stört Blitzaktion und landet im Gewahrsam -

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Butzbacher Polizei gegen einen 61-Jährigen. Der in Butzbach lebende Mann hatte eine Blitzaktion des Ordnungsamtes auf der Griedeler Straße gestört. Gegen Mitternacht meldeten die städtischen Mitarbeiter, dass ein offensichtlich betrunkener Mann vorbeifahrende Autofahrer vor der Geschwindigkeitsmessung warnte. Dabei sei der Mann bereits mehrfach auf die Fahrbahn gesprungen, so dass Fahrzeuge stark abbremsen oder sogar stehenbleiben mussten. Selbst als eine Streife eintraf, stellte er seine gefährlichen Aktionen nicht ein. Letztlich nahmen Polizisten den stark alkoholisierte Mann fest. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Beim Anlegen der Handschellen trug einer der Kollegen eine Verletzung an der Hand davon. Ein Alkoholtest brachte bei dem Butzbacher einen Promillewert von 1,75 zutage. Die Verletzung des Kollegen wurden in einem Krankenhaus behandelt, er konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Der 61-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde ausgenüchtert. Heute Morgen durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

Butzbach - Nieder-Weisel: Bewohner verjagt Einbrecher - Mit einem lauten Ruf schlug ein Anwohner der Straße "Zum Bahnhof" Einbrecher in die Flucht. Gegen 03.10 Uhr heute Morgen weckten ihn verdächtige Geräusche. Zwei Einbrechern hatte das Netz des Fliegengitters eines Fensters zerschnitten und versuchten gerade einzusteigen. Nach einem lauten "Haut ab!" flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Einbrecher kann der Bewohner nicht abgeben. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die beiden Einbrecher heute gegen 03.10 Uhr in der Straße "Zum Bahnhof" noch beobachtet? Wem sind dort zwei schnell rennenden Männer aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Rosbach v.d.H. - Rodheim v.d.H.: Büros durchwühlt -

Auf Beute aus einer Glasmanufaktur hatten es Diebe in der Waldstraße abgesehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten die Täter ein Fenster zu den Büros auf, stiegen ein und suchten nach Wertsachen. Ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die die Täter zwischen 15.30 Uhr und 07.00 Uhr beobachteten oder denen an dem Firmengelände in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich Tel.: (06031) 6010 bei der Polizeistation in Friedberg zu melden.

Bad Nauheim: Stein gegen Scheibe geschleudert / Polizei fahndet nach Radfahrer -

Heute in den frühen Morgenstunden beschädigte ein Unbekannter die Scheibe eines Hauses in der Rittershausstraße. Gegen 04.30 Uhr schleuderte der Unbekannte einen Stein gegen das Fenster. Ein Bewohner sah noch, wie der Täter mit einem Fahrrad floh. Der Unbekannte war ca. 25 Jahre alt, etwa 185 cm groß und von normaler Statur. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke und floh auf einem dunklen Mountainbike. Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Vandalen in ehemaliger Gaststätte -

Unbekannte ließen ihre sinnlose Zerstörungswut im Inneren einer ehemaligen Gaststätte aus. Das Restaurant im Arthur-Weber-Weg ist seit längerer Zeit nicht mehr in Betrieb. Gestern Morgen, gegen 09.00 Uhr entdeckten die Besitzer, dass die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet, dieses komplett aus der Verankerung gerissen und im Inneren einen Kühlschrank beschädigt hatten. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wann genau die Täter die ehemalige Gaststätte betraten, kann nicht gesagt werden. Wer hat die Täter an der Gaststätte im Arthur-Weber-Weg beobachtet oder kann sonst Hinweise zu deren Identität geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Nidda: Trio schlägt auf 22-Jährigen ein / Polizei bittet um Mithilfe -

Mit leichten Verletzungen überstand ein 22-Jähriger gestern Abend den Angriff von drei Unbekannten. Das in Bad Nauheim lebende Opfer war gegen 22.15 Uhr von einem Kneipenbesuch auf dem Weg nach Hause. In der Ludwigstraße, etwa in Höhe der Hausnummer 28, attackierten ihn plötzlich drei Personen von hinten. Während ihn einer der Täter von hinten festhielt, schlugen die beiden Komplizen auf seinen Oberkörper ein. Als ein Fahrzeug durch die Ludwigstraße fuhr, ließ das Trio von ihm ab und rannte in Richtung Stadtmitte davon. Alle drei waren dunkel gekleidet - eine genaue Beschreibung der drei Schläger kann der 22-Jährige nicht abgeben. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm seine Erstversorgung und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Angriff gestern Abend in der Ludwigstraße beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu den drei Angreifern machen? Wo ist das Trio gestern Abend noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Bad Vilbel: Autoscheibe eingeschlagen -

Auf die Handtasche im Inneren eines Audis hatten es Diebe in der Glaubergstraße abgesehen. Im Zeitraum vom 11.07.2023, gegen 19.15 Uhr bis zum 12.07.2023, gegen 07.10 Uhr schlugen die Diebe eine Dreieckscheibe auf der Fahrerseite des weißen Q3 ein und versuchten an die Tasche zu gelangen. Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 700 Euro an dem SUV zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Aus Hof bedient -

In der Windecker Straße erbeuteten unbekannte Diebe ein Mountainbike sowie einen Rucksack. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch suchte der Täter die Rückseite eines Mehrfamilienhauses auf. Hier ließ er von einer Terrasse einen schwarzen Rucksack der Marke "Nike" sowie drei Bierflaschen "Chiemseer" mitgehen. Zudem knackte er das Schloss eines festgeketteten Fahrrades und fuhr mit dem schwarzen Mountainbike vom Hersteller "Merida" davon. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des rund 800 Euro teuren Mountainbikes nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Wöllstadt - Nieder-Wöllstadt: Schmuck aus Wohnung erbeutet -

Ungebetene Gäste suchten am Mittwochnachmittag ein Einfamilienhaus in der Mainstraße auf. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu dem Haus und suchten nach Beute. Ihnen fiel Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Zeugen, die die Täter zwischen 12.50 Uhr und 15.15 Uhr in der Mainstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden.

Wölfersheim: Einbruch in Kita scheitert -

Unbekannte Einbrecher scheiterten bei dem Versuch in die Kita "Löwenzahn" einzusteigen. Gestern Morgen, gegen 07.00 Uhr, entdeckten Mitarbeitende der in der Querstraße gelegenen Kita, dass die Diebe damit gescheitert waren, ein Fenster aufzuhebeln. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang an der Kita auffielen, nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Friedberg: Reifen platt gestochen -

Rund 250 Euro wird der Besitzer eines BMW aufbringen müssen, um zwei neue Reifen für seinen 1-er zu kaufen. Der schwarze Kleinwagen parkte zwischen Samstagabend, gegen 21.30 Uhr und Sonntagnacht, gegen 00.000 Uhr in der Bismarckstraße. Die Täter hatten beide Reifen der Fahrerseite platt gestochen. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell