Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Autoaufbrecher in Butzbach und in Bad Vilbel unterwegs +

Friedberg (ots)

--

Butzbach: Diebe durchwühlen Pkw -

In der zurückliegenden Nacht schlugen in Butzbach Autoaufbrecher zu. In der Wilhelm-Leuschner-Straße durchsuchten sie in einer Hofeinfahrt einen roten Dacia Duster und ließen Dokumente und Bankkarten mitgehen. In der A.-J.-Tröster-Straße erwischte es die Besitzer eines weißen 3er BMW und eines grauen Golf. Die Täter durchwühlen beide Pkw auf der Suche nach Wertsachen. Im BMW fiel ihnen ein Schlüssel in die Hände, aus dem Golf fehlt nichts. Zeugen, die die Täter in der Wilhelm-Leuschner-Straße oder in der A.-J.-Tröster-Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 40730 bei der Polizeistation in Butzbach zu melden.

Bad Vilbel: Keine Beute aus Audi -

Auf Beute aus einem schwarzen A3 hatten es Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abgesehen. Zwischen 23.00 Uhr und 08.00 Uhr suchten sie im Handschuhfach und den Ablagen des im Gronauer Weg geparkten Audis nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Besitzerin fehlen keine Gegenstände. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Guido Rehr, Pressesprecher

