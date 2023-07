POL-WE: + Autos nicht verschlossen: leichte Beute + Wohnungseinbruch + Aus Caddy und Fiat bedient + Mit Axt in Scheiben geschlagen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Altenstadt-Oberau: Dieb festgenommen / Polizei appelliert Autos abzuschließen -

Einem aufmerksamen Zeugen verdankt die Polizei in Büdingen die Festnahme eines Diebes. Der Zeuge alarmierte am frühen Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr die Büdinger Polizei, während er einen Mann beobachtete, der sich in der Straße "Am Waldfriedhof" an einem VW zu schaffen machte. Der Unbekannte hatte eine Tür des nicht verschlossenen Wagens geöffnet, war eingestiegen und suchte offensichtlich nach Beute. Eine Streife der Büdinger Polizei nahm den 20-jährigen Mann wenig später in der Nähe fest. Aus dem VW ließ der in Altenstadt lebende Manne keine Wertsachen mitgehen. Allerdings entdeckten die Polizisten in seinem Rucksack mögliche Beute aus vorherigen Diebstählen. Der 20-Jährige verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen ihn ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft bereits in der Vergangenheit wegen verschiedenster Eigentumsdelikte. Auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige wegen fehlender Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Um die Wertsachen aus dem Rucksack des 20-Jährigen anderen Straftaten zu ordnen zu können, überprüften Polizisten in Oberau Straßen in der Umgebung geparkte Fahrzeuge, ob diese gegebenenfalls aufgebrochen worden waren. Die Ordnungshüter zeigten sich überrascht: bereits in der ersten Straße endeckten sie vier nicht verschlossene Pkw, aus denen man problemlos hätte Wertsachen stehlen können. Insgesamt entdeckten sie fast 15 Fahrzeuge, die von ihren letzten Benutzern nicht verschlossen worden waren.

Die Polizei appelliert an alle Autobesitzer: Schließen Sie Ihr Auto ab, wenn sie es verlassen! Schließen Sie auch alle Fenster - egal, wo Sie den Wagen abstellen und wie lange Sie den Wagen dort zurücklassen. Auch die Hauseinfahrt oder der Stellplatz auf der Straße ist keine Garantie, dass Diebe nicht im Wagen nach Wertsachen suchen.

Florstadt-Staden: In Einfamilienhaus eingestiegen -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus in der Stammheimer Straße hatten es Diebe am Sonntagabend abgesehen. Zwischen 16.30 Uhr und 01.10 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten nach Wertsachen. Ob die Täter Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Caddy aufgebrochen -

Am frühen Samstagmorgen vergriff sich ein Autoaufbrecher an einem in der Rosbacher Straße geparkten weißen VW. Mit lauten Schlägen machte der Täter gegen 04.20 Uhr Anwohner auf sich aufmerksam, die umgehend die Polizei informierten. Der Täter schlug eine Scheibe des Caddys ein, griff sich eine auf dem Beifahrersitz liegende Jacke und durchsuchte sie nach Wertsachen. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der Täter war dunkel gekleidet - eine genauere Beschreibung ist den Zeugen nicht möglich. In unmittelbarer Nähe entdeckte eine Streife ein blaues Mountainbike der Marke Scott. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Dieb das Fahrrad dort zurückließ. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem ist der Autoaufbrecher am frühen Samstagmorgen im Bereich der Rosbacher Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim - Nieder-Mörlen: Fiat durchwühlt -

Mit einer rosafarbenen Handtasche samt Geldbörse und Dokumenten suchte ein Autoaufbrecher in der Ketteler Straße das Weite. Am Samstag, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 14.30 Uhr schlug der Dieb die Scheibe eines dort geparkten grauen Fiat 500 ein, griff hinein und machte sich mit der Handtasche auf und davon. Der Wert der Beute liegt bei rund 300 Euro - eine neue Scheibe wird ca. 100 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Mit Axt zugeschlagen -

Nach Beschädigungen eines Fensters und einer Windschutzscheibe in der Riedstraße bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Am Samstag, gegen 07.55 Uhr schlug der Täter vermutlich mit einer Axt zunächst gegen die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses und anschließend gegen die Windschutzscheibe eines davor geparkten roten Peugeot "Bipper". Eine neue Fensterscheibe wird rund 800 Euro kosten - für eine neue Windschutzscheibe des Hochkombis werden etwa 1.000 Euro fällig. Zeugen, die den Täter am Samstagmorgen in der Riedstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei den Ermittlern der Friedberger Polizei zu melden.

