Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kirche

Kelberg (ots)

Am 29.07.2022 wurde die Polizeiinspektion Daun durch die geschädigte Kirchengemeinde über eine Sachbeschädigung an der Kirche im Barbaraweg in Kelberg informiert.

Hier hatten bisher unbekannte Täter nicht nur augenscheinlich hinter der Kirche "gefeiert" und Unrat zurückgelassen, sondern zudem ein Fenster, welches zur Sakristei gehörte, beschädigt.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

