Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Streitigkeiten zwischen Radfahrerin und Autofahrerin++Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW++In Baustelle verfahren++

Rotenburg (ots)

Streitigkeiten zwischen Radfahrerin und Autofahrerin

Rotenburg. Am Montagmittag kam es zu Streitigkeiten zwischen einer Fahrradfahrerin und einer Autofahrerin. Als die 71-jährige Fahrradfahrerin die Freudenthalstraße in Rotenburg befuhr, kam ihr plötzlich ein Auto auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, so dass sie anhalten musste. Die entgegenkommende Autofahrerin hatte ein, am Fahrbahnrand parkendes, Fahrzeug umfahren wollen und sei dadurch frontal auf die Radfahrerin zugefahren, was zu verbalen Streitigkeiten führte. Diese Konfrontation konnte nur mit Hilfe der hinzugerufenen Polizisten gelöst werden.

Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW

Helvesiek. Am Montagnachmittag ereignete sich in Helvesiek im Bereich der Großen Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Die 65-jährige Fahrerin eines VW Caddys geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrban und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden VW Golf. Der 64-jährige Golffahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

In Baustelle verfahren

Elm. Am Montagmittag erhielt die Bremervörder Polizei die Mitteilung, dass ein verdächtiges Fahrzeug seit Stunden im Bereich der Elmer Landstraße langsam umherfahren und der Fahrer an diversen Haustüren klingeln würde. Vor Ort trafen die Beamten einen Fahrer aus Hamburg an, der aufgrund der örtlichen Baustellensituation den Weg aus der Ortschaft Elm nicht mehr fand. Die Polizisten eskortierten den ortsunkundigen Fahrzeugführer aus der Ortschaft bis zur nahegelegenen Bundesstraße. Von dort konnte er dann den Heimweg eigenständig fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell