POL-HAM: Mehrere parkende Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Hamm-Pelkum (ots) - Ein 43-Jähriger hat am Montag, 21. August, auf der Kupferstraße einen Dieb in seiner Garage festgestellt - der Dieb konnte allerdings flüchten. Gegen 3 Uhr wollte der Anwohner in sein Auto steigen, das vor seiner Garage geparkt war. Dabei bemerkte er den unbekannten Mann in seiner Garage, der daraufhin mit einem Fahrrad in Richtung Norden flüchtete. Der 43-Jährige nahm zunächst die Verfolgung ...

